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На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який вивів у "тінь" майже 200 млн гривень, через нього могли фінансувати терористів

Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації "ДНР", про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".

Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини.

Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.

Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації "ДНР".

Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні "дропів" (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як "транзитних").

Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:
-бухгалтерську документацію;
-комп’ютерну техніку;
-печатки фіктивних підприємств;
-декілька десятків заяв від потенційних "дропів" на відкриття рахунків у банках;
-півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).
На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який вивів у "тінь" майже 200 млн гривень, через нього могли фінансувати терористів


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