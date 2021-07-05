На Житомирщині Mercedes врізався у бордюр та перекинувся - двоє людей отримали травми
- 05.07.2021, 12:36,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня близько 1:00 на 20 км автодороги Печанівка - Любар. У результаті перекидання автомобіля двоє дівчат отримали травми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Попередньо, водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», 25-річний житель с. Іванківців, рухаючись у напрямку с. Печанівки, не впоравшись із керуванням зіткнувся із бетонним бордюром, що призвело до перекидання транспортного засобу.
У результаті ДТП травми отримали двоє пасажирок віком 21 та 19 років, жительок с. Нової Чорторії. Їх було доставлено до Любарської райлікарні.
Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
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