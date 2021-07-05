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На Житомирщині 13-річний хлопчик під час розваг із пневматичної рушниці поранив свого 11-річного товариша

Уранці 4 липня до лікарні з пораненням потрапив підліток, який гостював у с. Бастовій Рудні. Як з’ясувалось, у нього з пневматичної рушниці під час розваг поцілив 13-річний товариш. Нині поліція встановлює обставини події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення про травмування 11-річного підлітка надійшло до поліції близько 11:00 від медиків Пулинської лікарні, куди його доставили для надання допомоги. У хлопчика діагностували поранення грудної клітини та у подальшому прооперували в обласній дитячій лікарні.

Слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-Волинського РВП вирушила на місце події, у с. Бастову Рудню Барашівської територіальної громади.

Як було встановлено, 11-річний хлопчик, житель м. Житомира, перебував у гостях разом з іншим родичем, 13-річним жителем Оліївської громади. Підлітки розважалися в домогосподарстві та в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з хлопців. Під час розваг старший з них поцілив у молодшого товариша.

Нині слідчі з’ясовують всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
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