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На Житомирщині станом на 5 липня зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 05.07.2021 (за минулу добу – 04 липня) зареєстровано 17 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88492 випадки захворювання, 86408 людей одужали, 1791 випадок закінчився летально.
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