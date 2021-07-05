На Житомирщині станом на 5 липня зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19
- 05.07.2021, 09:34,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 05.07.2021 (за минулу добу – 04 липня) зареєстровано 17 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88492 випадки захворювання, 86408 людей одужали, 1791 випадок закінчився летально.
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