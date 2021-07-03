На Житомирщині поліцейські та лісівники розшукали жінку, яка заблукала у лісі

2 липня близько 19:10 до Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві заблукала жінка, яка того ж дня пішла по ягоди, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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По мобільному зв'язку 52-річна місцева жителька встигла повідомити подругу, що заблукала на території Ушомирського лісництва. Потім зв'язок обірвався.
Поліцейські сектору швидкого реагування розпочали пошуки разом з працівниками державної лісової охорони. Також застосували для огляду місцевості квадрокоптер.
Розшукові заходи тривали майже 2 години. Врешті безперервне прочісування умовних квадратів лісового масиву увінчалися успіхом і жінку розшукали. Вона розповіла, що вдень пішла по чорниці, але втратила орієнтир та не змогла самостійно вийти з лісу.
Правоохоронці доставили жінку додому. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.