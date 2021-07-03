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Житомирські прикордонники не побачили жодних ознак перекриття кордону з Білоруссю. Про це заявляв Лукашенко

У Державній прикордонній службі кажуть, що суттєвих змін чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Білоруссю 2 липня не було. Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною, про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає "Замкова гора".

Увечері 2 липня оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від білоруських органів охорони кордону, що з 20:00 вони перейшли на посилену охорону кордону.

Однак у ДПСУ кажуть, що таке посилення - це звична практика під час святкування різних визначних дат. А 3 липня якраз відзначають День незалежності Республіки Білорусь.

Окрім того, за даними прикордонників, минулої доби в Україну з Білорусі пропустили майже 2 тисячі людей, а у зворотному напрямку - понад 1,7 тисячі.

У ДПСУ зазначають, що ці показники навіть вищі за середньодобові минулого місяця, що, ймовірно, пов’язано з вихідними.

"Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операціях жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається", - кажуть у прикордонній службі України

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною, наголосивши, що «величезна кількість зброї надходить з України до Білорусі».

Однак у Міністерстві закордонних справ України це заперечили.

"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - сказав нам речник МЗС Олег Ніколенко.

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