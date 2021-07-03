На Житомирщині станом на 2 липня зареєстровано 23 нових підтверджених випадків COVID-19
- 03.07.2021, 09:19,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 23 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, викликаних ускладненнями хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 03.07.2021 (за минулу добу – 02 липня) зареєстровано 23 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88470 випадків захворювання, 86390 людей одужали, 1790 випадків закінчились летально.
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