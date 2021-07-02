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На Житомирщині група "ділків" у селищі облаштували підпільну нарколабораторію - щомісяця збували наркотиків на 5 млн гривень

СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і оптовим продажем психотропних речовин. Щомісяця наркоділки збували амфетаміну на суму до 5 млн грн, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".

Свій "товар" зловмисники реалізовували оптовими партіями власникам спеціалізованих Telegram-каналів для подальшого роздрібного збуту.

За попередніми даними слідства, наркобізнес організували четверо мешканців Києва і Житомирської області. Для виготовлення психотропів зловмисники облаштували нарколабораторію в одному із селищ на території Ємільчинської ОТГ. Щоб забезпечити цілодобовий нагляд навколо приміщення, ділки встановили відеокамери і датчики руху.

За оперативними даними, компоненти для виготовлення амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет, а також точки торгівлі хімічними сполуками.

Під час обшуків у нарколабораторії, а також за місцями проживання і в автомобілях зловмисників, правоохоронці виявили:

-майже 15 л напівфабрикату амфетаміну та фенілнітропропілену (прекурсор, необхідний для виготовлення психотропних речовин);
-велику кількість хімічних речовин і прекурсорів для синтезу психотропів;
-лабораторне обладнання для виготовлення і фасування амфетаміну;
-систему відеонагляду та засоби зв’язку;
-чорнові записи.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
На Житомирщині група "ділків" у селищі облаштували підпільну нарколабораторію - щомісяця збували наркотиків на 5 млн гривень



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