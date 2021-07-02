На Житомирщині пасажирський потяг смертельно травмував 15-річного хлопця
- 02.07.2021, 12:02,
- Житомирщина
Подія сталася 1 липня поблизу залізничної станції "Попільня". Поліцією розпочато досудове розслідування та триває встановлення всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Попередньо, близько 11:40 потяг "Одеса – Київ", рухаючись у напрямку столиці, на залізничному переїзді у смт Попільні смертельно травмував хлопця, який перетинав залізничні колії.
Унаслідок отриманих травм загинув 15-річний місцевий житель.
Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України, триває з’ясування всіх обставин події.
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