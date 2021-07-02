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Під Житомиром зіштовхнулись мікроавтобус та мопед - пасажир та водій двоколісника загинули на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 липня близько 22:30 на 170 км автодороги Виступовичі - Могилів-Подільський, у с. Оліївці. Поліція проводить розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen», 56-річний житомирянин, рухаючись зі сторони смт Черняхова у напрямку обласного центру, зіткнувся з мопедом під керуванням 31-річного місцевого жителя, який виїжджав з другорядної дороги.

У результаті ДТП водій двоколісного транспортного засобу та його 28-річний пасажир загинули на місці події.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Під Житомиром зіштовхнулись мікроавтобус та мопед - пасажир та водій двоколісника загинули на місці
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