У Житомирі завершили розслідування щодо колишнього військового та його спільників, які у зоні ООС збували нароктики

У січні 2021 року правоохоронці викрили чотирьох житомирян, які займалися виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів на Житомирщині та у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Слідчі оголосили учасникам групи підозри у вчиненні кримінальних діянь та 30 червня обвинувальні акти направлено до суду, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Протиправну діяльність групи викрили та задокументували оперативники обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції у взаємодії зі слідчими СУ ГУНП Житомирщини та за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
На початку січня 2021 року поліцейські провели затримання 29-річного житомирянина під час реалізації ним чергової партії амфетаміну вартістю близько 10 тисяч гривень. Чоловік, на той час військовослужбовець ЗСУ, чинив опір правоохоронцям та пошкодив службові автомобілі.
Також у ході слідчих дій правоохоронці викрили у протиправній діяльності ще трьох жителів обласного центру, спільників затриманого: двох чоловіків, віком 53 та 55 років, та 43-річну жінку.
Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у складських приміщеннях та транспортних засобах. У результаті викрили нарколабораторію. Загалом було виявлено наркотичних засобів, на суму, за цінами чорного ринку, понад 1 мільйона гривень.
Крім того, поліцейські вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, понад півмільйона гривень у різній валюті, банківські картки, ювелірні вироби та інші цінності та речі, що підтверджували протиправну діяльність учасників групи.
Усім учасникам групи слідчі оголосили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Крім того, 29-річному житомирянину, який під час затримання чинив опір поліцейським, слідчі вручили підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. А іншому учаснику, 53-річному жителю обласного центру, ще й за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
30 червня досудове розслідування було завершено та обвинувальні акти направлені на розгляд суду. Відповідно до чинного законодавства учасникам групи може загрожувати позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
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