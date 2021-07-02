Житомирське ФК "Полісся" підсилилось одразу шістьма новачками

Склад команди житомирського ФК "Полісся" посилили шестеро футболістів: воротарі Заурі Махарадзе, Анатолій Тимофєєв, захисники Андрій Гітченко, Андрій Нестеров та півзахисники Богдан Оринчак і Артем Козак, про це йдеться на сайті футбольного клубу
, передає "Замкова гора"
.Воротар Заурі Махарадзе.
Народився у місті Балта на Одещині. У віці 12 років разом з тренером та деякими іншими хлопцями з ДЮСШ поїхав на перегляд до Донецька, де й продовжив тренування у академії «Олімпіка».
До тренувань з першою командою Махарадзе почали залучати ще під час навчання в академії, але на полі він так і не з'являвся. В той же час молодого воротаря почали дедалі частіше викликати до юнацьких збірних України різних віків.
На професійному рівні Махарадзе дебютував 24 серпня 2010 року у матчі з свердловським «Шахтарем». У тому ж сезоні разом з клубом здобув «золото» змагань групи «Б» другої ліги чемпіонату України. Починаючи з сезону 2012/13 став основним голкіпером «Олімпіка».
25 травня 2018 року підписав трирічний контракт із "Зорею".
У січні 2021 року футболіст підписав контракт з СК "Дніпро-1", де перебував до кінця сезону 2020/2021.
До житомирського "Полісся" Заурі Махарадзе приєднується у червні 2021 року.Воротар Анатолій Тимофєєв.
Вихованець ДЮФШ "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Дебютував у молодіжному складі клубу в сезоні 2009/10.
Улітку 2013 року тренер «молодіжки» Олександр Хацкевич очолив другу динамівську команду, що грала в Першій лізі. З собою він узяв низку гравців, зокрема й Тимофєєва. В професіональних змаганнях дебютував 20 липня 2013 року в домашньому матчі проти «Олександрії».
У липні 2016 року став гравцем батумського "Динамо", де провів півтора сезони у статусі основного воротаря, але у січні 2018 року покинув клуб
3 березня 2018 року став гравцем новачка Вищої ліги Білорусі клубу "Смолевичі".
23 жовтня 2020 року він підписавконтракт з ФК "Чернігів".
До житомирського "Полісся" Анатолій Тимофєєв приєднується у червні 2021 року.Захисник Андрій Гітченко.
Вихованець ДЮСШ "Арсеналу", після завершення якої сезон пограв за другу команду "канонірів", після чого був переведений до основної команди, проте жодного разу в її складі так і не зіграв.
В січні 2007 року перейшов у першоліговий ЦСКА Київ, де провів півроку, поки його не помітили скаути одного з лідерів першої ліги ПФК "Олександрії", до складу якої Гітченко і приєднався влітку 2007 року. За олександрійців футболіст провів два сезони, зігравши у 41 матчі чемпіонату, після чого залишив команду.
У лютому 2010 року на правах вільного агента перейшов у чернігівську "Десну", за яку грав до кінця сезону, провівши 16 матчів. Після цього Гітченко повернувся назад у ПФК "Олександрію".
У сезоні 2010/11 Гітченко провів 28 ігор, а "Олександрія" стала переможцем першої ліги і вийшла в Прем'єр-лігу.
У дебютному прем'єрліговому сезоні Гітченко зіграв у 24 іграх чемпіонату, в яких навіть забив один гол, але "Олександрія" зайняла останнє 16 місце і вилетіла назад у першу лігу.
На початку червня 2012 року перейшов до київського "Арсеналу", який того сезону вперше в своїй історії стартував у єврокубках.
22 липня 2012 року дебютував за київський клуб у другому турі чемпіонату України в київському дербі проти "Динамо".
На початку 2013 року підписав контракт з «Кривбасом». У "Кривбасі" відразу став основним захисником команди.
Проте вже влітку 2013 року "Крибвас" було знято зі змагань і Гітченко на правах вільного агента підписав контракт з львівськими «Карпатами». На початку травня 2016 року залишив львівський клуб. Наприкінці червня того ж року знову повернувся до складу "Олександрії".
З 2018 року виступав за чернігівський ФК "Десна".
До житомирського "Полісся" Андрій Гітченко приєднується у червні 2021 року.Захисник Андрій Нестеров.
Народився 2 липня 1990 року в Запоріжжі. В дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за: херсонський "Кристал" та запорізький «Металург».
16 квітня 2007 року дебютував за "Металург-2" в Другій лізі у матчі проти мелітопольського "Олкому" (3:2). 26 квітня 2009 року дебютував у Прем'єр-лізі за "Металург" у матчі проти харківського "Металіста" (1:1).
За підсумками сезону 2010/11 "Металург" обійняв останнє 16 місце й вилетів до Першої ліги України. В Першій лізі сезону 2011/12 "Металург" обійняв друге місце й повернувся до Прем'єр-ліги.
11 вересня 2015 року на правах вільного агента перейшов до молдавського клубу "Заря".
Наприкінці липня 2016 року став гравцем львівських "Карпат".
В 2019 році виступав за угорський "Мезйокйовешд".
До житомирського "Полісся" Андрій Нестеров приєднується у червні 2021 року.Півзахисник Артем Козак.
Народився в місті Ковель Волинської області. Футболом розпочав займатися з 9 років у володимир-волинському клубі БРВ-ВІК. Звідти отримав запрошення від молодіжної академії київського «Динамо», в якій виступав до 2013 року. Потім захищав кольори юнацької та молодіжної команд столичного клубу, разом з яким грав у Юнацькій лізі УЄФА. У сезоні 2014/15 років знову виступав за БРВ-ВІК.
По завершенні контракту з "динамівцями" виїхав до Греції, де підписав контракт з ПАОКом. Виступав за дублюючий склад клубу з Салонік. У сезоні 2016/17 років став срібним призером молодіжного чемпіонату Греції, а наступного сезону - переможцем цього турніру. У складі грецького клубу також виступав у Юнацькій лізі УЄФА. Мав можливість продовжити кар'єру в Греції, виступаючи в оренді в одному з місцевих клубів, проте вирішив повернутися до України.
18 лютого 2019 року був внесений до заявки "Арсеналу" на другу частину сезону 2018/19 років. Дебютував за столичних канонірів 24 лютого 2019 року в програному (0:2) домашньому поєдинку 19-о туру Прем'єр-ліги проти чернігівської "Десни". Артем вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.
23 липня 2019 року приїхав до Львова, а вже 31 липня 2019 року зіграв першу гру за "Карпати" проти "Динамо" Київ.
Сезон Першої ліги 2020/2021 провів у складі одеського "Чорноморця".
До житомирського "Полісся" Артем Козак приєднується у червні 2021 року.Півзахисник Богдан Оринчак.
Вихованець франківського "ДЮСШ-3-Нафтохімік".
У 2015 році грав за аматорський франківський "Тепловик-ДЮСШ-3". Допоміг команді пройти шлях від аматорів до учасника професіональних змагань. На професіональному рівні дебютував 24 липня 2016 року в переможному (6:0) виїзному поєдинку 1-о туру Другої ліги проти білоцерківського "Арсеналу". Богдан вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч, а на 53-й хвилині відзначився голом у воротах "арсеналівців", встановивши рахунок 3:0.
З 2018 до 2020 рoку грав за "Прикарпаття", "Минай", "Волинь".
До житомирського "Полісся" Богдан Оринчак приєднується у червні 2021 року.