На Житомирщині станом на 2 липня зареєстровано 13 нових підтверджених випадків COVID-19
- 02.07.2021, 09:24,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 13 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 02.07.2021 (за минулу добу – 01 липня) зареєстровано 13 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88447 випадків захворювання, 86361 людина одужала, 1790 випадків закінчились летально.
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