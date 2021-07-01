У Коростені поліцейські затримали банду квартирних крадіїв

30 червня поліцейські Коростенського районного управління поліції за участі бійців роти поліції особливого призначення ГУНП затримали трьох молодиків, які займались крадіжками з осель жителів області. Також члени групи причетні до розбійного нападу, що стався у райцентрі у середині травня. Нині двоє з них уже під вартою, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Під час затримання, що відбувалось на вулицях міста Коростеня, чоловіки намагалися утекти від поліцейських та чинити опір.
Так, один з них, 24-річний коростенець, рухаючись на моторолері та помітивши поліцейський автомобіль, який наближався до нього, різко змінив напрям та збільшив швидкість. Утім його маневр виявився хибним і чоловік упав з транспортного засобу, після чого підвівся і побіг. Все ж утекти від поліцейських йому не вдалося, але під час затримання він продовжував чинити опір, тож нині ці його дії також кваліфіковано за відповідною статтею Кримінального кодексу. Під час огляду у чоловіка було вилучено пістолет, який нині направлено на експертне дослідження.
Двоє інших членів групи, 40-ка та 31-річні коростенці, пересувались на автомобілі і теж, помітивши поліцейські машину, спробували зникнути з поля зору правоохоронців. Натомість ті наздогнали їх та затримали.
Водночас за місцями проживання та тимчасового перебування членів групи слідчі провели одночасні обшуки та вилучили речові докази їх причетності до низки крадіжок з осель жителів Коростеня, Малина, Овруча та інших населених пунктів.
Відтак наразі усім трьом оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), 24-річному коростенцю – також ще й за статтями ст. 187 (Розбій) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
До речі, відносно останнього підозрюваного судом уже винесено обвинувальний вирок у вчиненні іншого розбійного нападу та визначено покарання у вигляді кількарічного ув’язнення. Очевидно, саме ця обставина і була вирішальною у спробах чоловіка утекти від поліцейських будь-яким способом, у тому числі через опір.
Щодо розбою, то у травні до будинку жителя м. Коростеня уночі проникли невідомі, які, застосовуючи до господарів силу та погрожуючи ножем, відібрали вартісні речі та значну суму грошей.
"Працюючи на розкриттям цього злочину, ми провели комплекс слідчо-розшукових заходів та отримали результати призначених експертних досліджень, що дало нам підстави обгрунтовано підозрювати цього чоловіка у причетності до нападу", - прокоментував начальник Коростенського районного управління поліції Дмитро Гаращенко.
Усі слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.
Наразі членам групи може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років. Один з них раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та причетність до незаконного обігу наркотиків.
Вирішуються питання про запобіжні заходи для підозрюваних.
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