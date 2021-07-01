У Житомирі оголосили півдозру колишньому чиновнику, який незаконно вивів із власності ВНЗ майновий комплекс та передав його приватній структурі

30 червня слідчі ГУНП Житомирщини оголосили підозру колишньому чиновнику у маніпуляціях з інформацією автоматизованих систем, унаслідок чого було змінено майнові права та завдано збитків державі на майже 9 мільйонів гривень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Викриття та документування кримінального правопорушення проводили поліцейські спільно зі співробітниками Управління СБУ в області та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
Попередньо слідством встановлено, що у 2019 році державний реєстратор однієї з сільських рад незаконно вніс зміни у Реєстр речових прав на нерухоме майно. На підставі підроблених документів він вивів із власності одного з вишів м. Житомира об’єкт нерухомого майна загальною площею 1200 м2. Майновий комплекс було відчужено на користь фізичної особи та згодом переоформлено на місцеву комерційну структуру.
Своїми діями 29-річний чиновник (нині вже колишній) завдав державі збитків на суму майже 9 мільйонів гривень.
30 червня слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ГУ Національної поліції в Житомирській області повідомили колишньому державному реєстратору про підозру у вчиненні протиправних діянь, передбачених ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
На незаконно відчужений майновий комплекс судом накладено арешт до вирішення питання про повернення об’єкту нерухомого майна у державну власність.
У рамках досудового розслідування також триває перевірка щодо можливої причетності фігуранта провадження до інших незаконних оборудок із майном.
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