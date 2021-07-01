У Житомирі поліція почала розслідування обставин пошкодження понад десятка автомобілів, на які під час грози впали елементи даху

29 червня в обласному центрі під час негоди на автостоянці було пошкоджено 11 транспортних засобів. На місці події поліцейські встановили, що сильними поривами вітру було зміщено дах прилеглої будівлі, який упав на автомобілі. Нині за вказаним фактом розпочато розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
До Житомирського районного управління поліції звернулися місцеві жителі із заявами про пошкодження під час негоди автомобілів, що знаходилися на стоянці по Проспекту Миру в обласному центрі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники якої зафіксували усі обставини. Встановлено, що елементи покрівлі сусідньої з автостоянкою будівлі, металочерепиця та частини конструкції даху, були зміщені вітром та впали на транспортні засоби.
Нині за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події - ч.1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування призначається низка експертиз для встановлення усіх обставин.
Нагадаємо, ввечері 29 червня в районі Богунського мосту в Житомирі під час грози вітер зніс дах будівлі, який впав на автомобілі, що були припарковані на стоянці.