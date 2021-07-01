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ДБР завершило розслідування щодо поліцейського на Житомирщині, який побив громадянина під час затримання

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно заступника командира роти Управління патрульної поліції в Житомирській області, який завдав тілесних ушкоджень громадянину під час затримання, про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає Замкова гора".

3 листопада 2020 року під час нічного патрулювання у Житомирі поліцейський зупинив водія автівки за підозрою в керуванні напідпитку. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, а під час затримання почав нецензурно висловлюватися .

Після того, як патрульний надів водієві кайданки, він повалив затриманого на асфальт та почав бити. Чоловік спробував втекти, проте отримав ще кілька ударів гумовим кийком у живіт.

Через кілька годин затриманому водієві стало погано і його госпіталізували до лікарні. У нього виявили закриту травму живота.

Поліцейський підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спецзасобів та спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
ДБР завершило розслідування щодо поліцейського на Житомирщині, який побив громадянина під час затримання

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