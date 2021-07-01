Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 17 нових випадків Covid-19
- 01.07.2021, 09:06,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли троє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 01.07.2021 (за минулу добу – 30 червня) зареєстровано 17 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88434 випадки захворювання, 86341 людина одужала, 1789 випадків закінчились летально.
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