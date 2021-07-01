На Житомирщині затримали лісівника, який торгував амфетаміном

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, вчинене повторно (ч. 2 ст. 307 КК України), про це повдіомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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За даними слідства, злочин з незаконним обігом психотропних речовин скоїв 38-річний овручанин, майстер лісу одного з лісництв Овруцького лісгоспу.
Зокрема, наркозалежним місцевим жителям пропонував придбати "товар" за відповідну плату – 500 грн за кожну дозу.
Протягом березня-квітня цього року правоохоронцями задокументовано два факти збуту лісником психотропної речовини – амфетаміну.
Досудове розслідування проводив Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомир) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.