Високопосадовцю КП "Житомирводоканал", якого затримали на хабарі у 350 тис. грн, повідомили про підозру

У середу, 30 червня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, керівнику структурного підрозділу комунального підприємства міста Житомира повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Нагадаємо, за перерахування коштів за поставлене відповідно до укладеного договору обладнання на комунальне підприємство посадовець вимагав та одержав від представника постачальника так званий "відкат" - неправомірну вигоду на загальну суму 350 тис. грн.
Зазначену суму "відкату" чиновник одержав двома траншами, по 175 тис. грн, у березні-червні.
Під час одержання другої частини неправомірної вигоди 25.06.2021 був викритий прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
Наразі до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.