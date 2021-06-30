На Житомирщині 54-річна пограбувала прикутого до ліжка пенсіонера

Поліцейські викрили 54–річну жительку Тетерівської громади у пограбуванні чоловіка, прикутого до ліжка. Жінка забрала у 67-річного пенсіонера гроші та, скориставшись його безпорадним станом, утекла. Нині матеріали з обвинувальним актом скеровані до суду, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Подія мала місце наприкінці травня. Тоді до відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції звернувся 67-річний житель одного з сіл Тетерівської громади. Чоловік повідомив, що він прикутий до ліжка і не має можливості пересуватися навіть по будинку. Того дня його знайома з сусіднього села зайшла до нього на відвідини. Після недовгої бесіди чоловік побачив, як гостя бере з-під подушки гроші та іде геть, попри його крики.
Поліцейські встановили особу жінки - 54-річної жительки сусіднього села. У ході проведення досудового розслідування обвинувачена визнала вину. Свій вчинок пояснила нагальною потребою у грошових коштах.
Слідчі відділу поліції № 1 Житомирського районного управління повідомили жінці про підозру, а згодом і про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі відповідні матеріали скерували до суду.
За скоєне підозрюваній може загрожувати штраф від 2 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або від 120 до 240 годин громадських робіт, або піврічний арешт, або позбавлення волі терміном до 4 років.