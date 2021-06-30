Міська рада виплатить житомирським підприємцям по 2 тисячі гривень карантинної допомоги

2145 підприємців Житомира отримають по 2 тис. грн карантинної допомоги від міської влади. Це бізнес, який призупиняв свою діяльність під час локдауну у 2021 році та отримував державні 8 тис. грн після подачі заявки через "Дію", відповідне рішення ухвалили під час засіданян виконкому міської ради, передає "Замкова гора"
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У ході виконкому його члени затвердили порядок виплати коштів, на карантинні випати підприємцям спрямують більш як 4 мільйони гривень.
"Наразі ми вже повністю будемо готові до виплат. Всі списки верифіковані, кожна людина перевірена - це все, щоб ні в кого не виникало питань. Але тут потрібно чітко сказати, що ми маємо право виплачувати виключно тим фізичним особам, які реєструваличь через "Дію", тобто якщо хтось не отримав, це означає, що "Дія" не підтвердила, що особа підпадає під цю категорію", - зазначила заступниця міського голови Світлана Ольшаснька.