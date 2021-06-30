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За минулу добу на Житомирщині 8 підтверджених нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 30.06.2021 (за минулу добу – 29 червня) зареєстровано 8 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88417 випадків захворювання, 86321 людина одужала, 1786 випадків закінчились летально.
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