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У селі на Житомирщині під час пожежі вибухнув газовий балон, двоє юнаків, які самотужки намагались загасити займання, отримали опіки

28 червня о 22:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарчій будівлі у с. Соболівка Брусилівської ОТГ . Про це рятувальників сповістили селяни, які побачили яскраву заграву над населеним пунктом. На півдороги до села, бійцям ДСНС надійшла додаткова інформація про те, що у палаючій будівлі вже вибухнув газовий балон, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

По прибуттю вогнеборців до місця виклику з’ясувалося, що полум’ям охоплені дах та господарська будівля по всій площі 96 кв. м. У ній під одним дахом знаходились підсобні приміщення з великою кількістю заготовлених дров та гараж із технікою. Тут же зберігався газовий балон, який не використовувався. Під час пожежі, ще до прибуття рятувальників, він вибухнув і розніс частину будівлі, що спричинило збільшення площі пожежі.

Одразу господарям кинулися допомагали гасити пожежу сусіди й місцеві мешканці. Під час спроби самостійного гасіння травмувалися дві людини – онук власниці, 2005 р.н., та його товариш, 1997 р.н.. Вони отримали опіки верхніх кінцівок і спини І-ІІ ступенів та були госпіталізовано до обласної лікарні.

Силами бійців ДСНС о 00:05 пожежу локалізовано, а о 02:35 ліквідовано. Воду на ліквідацію пожежі довелося підвозити з пожежної водойми на території підприємства, розташованого у сусідньому селі. Внаслідок надзвичайної події вогнем знищено дах та господарське майно в будівлі. Вдалося запобігти перекиданню полум’я на житловий будинок, розташований в 5 м від палаючої будівлі.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.
У селі на Житомирщині під час пожежі вибухнув газовий балон, двоє юнаків, які самотужки намагались загасити займання, отримали опіки
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