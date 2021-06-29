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Затримання посадовця "Житомирводоканалу" на хабарі: міський голова створив комісю для перевірки підприємства, а директора відсторонив від роботи

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин після затримання під час отримання хабаря посадовця КП "Жит омирводоканал" створив комісію, яка проведе перевірку установи та встановить можливу причетність посадовців підприємства до факту кримінального правопорушення, про це Сухомлин написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Замкова гора".

"Моїм розпорядженням створено комісію, яка встановить можливу причетність посадовців Комунальне підприємство "Житомирводоканал" до факту кримінального правопорушення. На цей час директора комунального підприємтсва відсторонено від виконання посадових обов’язків. Буде проаналізовано проведення тендерних закупівель упродовж останніх двох років", - написав Сергій Сухомлин.

Окрім того, за розпорядженням Сухомлина усі майбутні тендерні закупівлі підприємства будуть попередньо перевірятись контрольно-аналітичним відділом.

Нагадаємо, 25 червня було викрито посадовця КП "Житомирводоканал" на вимаганні та одержанні від представника приватного товариства неправомірної вигоди у сумі 350 тис. грн: посадовець вимагав у представника товариства, яке поставило обладнання на загальну суму майже 4 млн грн, надати "відкат", на загальну суму 350 тис. грн за швидке та безперешкодне перерахування бюджетних коштів за договором.
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