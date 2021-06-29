У Коростені 13-річний підліток залаз на залізничний міст та отримав удар струмом
- 29.06.2021, 12:38,
- Житомирщина
28 червня у м. Коростені на залізничному мосту через річку Уж ураження електричним струмом отримав 13-річний підліток, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Поліцейські, які отримали таке повідомлення від медиків, виїхали на місце події. Попередньо встановлено, що за парканом школи по вул. 1-го Травня у райцентрі проходить залізнична колія сполученням Коростень – Київ для електропотягів. Хлопець піднявся на верх конструкції мосту через річку, де і сталося ураження струмом високої напруги. Від удару підліток упав на бетонне покриття з висоти 10-15 метрів та, окрім опіків, отримав й інші тяжкі травми.
Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики роблять залежне від них для порятунку життя хлопця.
Поліцейські встановили, що під час події на залізничних коліях були ще кілька товаришів потерпілого. Нині їх опитують про обставини та мотиви їх перебування там.
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