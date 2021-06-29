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У Житомирі відбудеться чемпіонат Десантно-штурмових військ з регбі

30 червня, у Житомирі відбудеться чемпіонат Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з Регбі-7, про це повідомили у пресслужбі командування ДШВ, передає "Замкова гора".

У чемпіонаті візьмуть участь найкращі збірні команди військових частин ДШВ.

"Необхідно відзначити, що даний олімпійський вид спорту лише нещодавно був впроваджений до системи підготовки українських десантників. Адже саме Регбі значно підвищує фізичні навички військовослужбовців зі швидкості, спритності, витривалості, координації рухів та боротьби. Також даний вид спорту активно практикується серед армій провідних країн світу", - йдеться у повідомленні.

Чемпіонат стартує завтра о 10-ій годині на стадіоні Житомирського агротехнічного коледжу.
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