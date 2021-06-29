За минулу добу на Житомирщині 2 підтверджені нові випадки Covid-19
- 29.06.2021, 09:09,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 2 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 29.06.2021 (за минулу добу – 28 червня) зареєстровано 2 нові лабораторно підтверджені випади.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88409 випадків захворювання, 86252 людини одужали, 1785 випадків закінчились летально.
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