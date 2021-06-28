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Покладання квітів та урочиста хода із державним прапором - у Житомирі

Заходи у Житомирі розпочались патріотичною ходою "Твоя громадянська свідомість" та покладанням квітів до пам’ятників визначних особистостей України, Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО/ООС, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора".

В урочистому зібранні взяли участь представники влади міста та області, керівники організацій, підприємств, установ, громадські об`єднання та молодь.

Також у рамках Дня Конституції у Житомирі на Михайлівській о 12:00 год стартує читацьке містечко «Я – громадянин!», інтерактивне спілкування, вікторини на тему Конституції та державності.

Атмосферу свята створюватимуть тематичні фотозони та містечко майстрів народної творчості.

Завершиться відзначення Дня Конституції святковим концертом за участі творчих колективів міста.
Покладання квітів та урочиста хода із державним прапором - у Житомирі



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