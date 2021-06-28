Покладання квітів та урочиста хода із державним прапором - у Житомирі

Заходи у Житомирі розпочались патріотичною ходою "Твоя громадянська свідомість" та покладанням квітів до пам’ятників визначних особистостей України, Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО/ООС, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора".
В урочистому зібранні взяли участь представники влади міста та області, керівники організацій, підприємств, установ, громадські об`єднання та молодь.
Також у рамках Дня Конституції у Житомирі на Михайлівській о 12:00 год стартує читацьке містечко «Я – громадянин!», інтерактивне спілкування, вікторини на тему Конституції та державності.
Атмосферу свята створюватимуть тематичні фотозони та містечко майстрів народної творчості.
Завершиться відзначення Дня Конституції святковим концертом за участі творчих колективів міста.
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