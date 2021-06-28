Під Житомиром Lexus збив пішохода, постраждалий загинув на місці

27 червня у с. Глибочиці сталася ДТП, у результаті якої загинув 43-річний місцевий житель. Поліцейські розпочали розслідування обставин наїзду автомобіля "Lexus LX 570" на чоловіка, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Попередньо, у с. Глибочиці Глибочицької сільської громади по вул. Київське шосе водій автомобіля, рухаючись у напрямку м. Києва, наїхав на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги.
Від отриманих травм 43-річний чоловік загинув на місці.
Встановлено, що за кермом авто перебував 70-річний житель м. Коростишева Житомирського району.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Проведено освідування водія, а також інші першочергові слідчі заходи. Призначено низку експертних досліджень.