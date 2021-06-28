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На Житомирщині станом на 28 червня зареєстровано 10 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 10 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 28.06.2021 (за минулу добу – 27 червня) зареєстровано 10 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88397 випадків захворювання, 86252 людини одужали, 1785 випадків закінчились летально.
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