У Житомирській області після удару блискавки згорів будинок
- 28.06.2021, 09:01,
- Житомирщина
У неділю, 27 червня, в селі Зубринка Житомирської області сталася пожежа у житловому будинку, в який влучила блискавка, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора"
.
Повідомлення про пожежу надійшло від місцевих жителів, так як господарі будинку в цей момент були відсутні. Дерев'яний будинок спалахнув після того, як пожежа почалася в господарській будівлі.
Вогонь встиг знищити господарське приміщення та дах житлового будинку, повідомили в ДСНС.
Пожежникам знадобилося кілька разів додатково їздити та заправляти водою машину в найближчій водоймі. Вогонь був ліквідований о 21:30.
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