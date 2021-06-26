Через негоду на Житомирщині без світла залишились 99 населених пунктів, а рятувальникам довелось прибирати з доріг повалені дерева

Минулої доби підрозділами ДСНС області проведено аварійно-рятувальні роботи щодо прибирання з доріг 28 дерев, що впали через негоду. Бійці ДСНС працювали на аварійно-рятувальних роботах у с. Горбове Ємільчинської ОТГ (прибрано 10 аварійних дерев), с. Станційне Лугинської ОТГ, с. Підруддя Овруцької ОТГ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
Однак найбільше подій зареєстровано на території Олевської об’єднаної територіальної громади, де упродовж вечора та ночі рятувальники надавали допомогу у чотирьох напрямках, прибираючи повалені негодою дерева з доріг державного та місцевого значення. Зокрема, на трасі Майдан – Копищанський – Ємільчино упродовж 2 –х годин було заблоковано рух автотранспорту через повалені дуб та берези. 14 аварійних дерев прибрано з доріг у с. Тепениця, с. Радовель, Сущани, с. Юрове, с. Кочине, с. Рудня-Хочинська, с. Перга, с. Майдан-Копищенський.
Наразі у с. Лопатичі рятувальники прибирають дерево, що лягло на житловий будинок і загрожує падінням.
На території Олевської ОТГ працює 6 бригад РЕМ по відновленню електроенергії у 17 населених пунктах.
Загалом внаслідок ускладнення погодних умов – сильного вітру та дощу – станом на 06:00 26 червня від електропостачання було відключено 391 ТП та 99 населених пунктів Житомирської області (Ємільчинський – 13 н.п., Коростенський – 13 н.п., Новоград-Волинський – 35 н.п., Овруцький – 20 н.п., Олевський – 18 н.п.).
26 червня по області очікується короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах – град. Тому рятувальники закликають населення дотримуватися заходів безпеки у період негоди.
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