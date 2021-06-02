У Житомирі житель Сумщини викрав у львівського таксиста автіку та продав її

На початку червня у м. Житомирі було викрадено автомобіль 38-річного львів'янина. Оперативники кримінальної поліції райуправління встановили причетність до угону автомобіля 51-річного жителя Сумської області та розшукали автомобіль, уже ним проданий. Триває розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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На початку червня до Житомирського РУ поліції звернувся 38-річний житель Львівської області з повідомленням про викрадення його автомобіля «Peugeot 307».
Чоловік розповів, що працює водієм таксі у Львові. Напередодні йому надійшло замовлення щодо поїздки до столиці. Свого пасажира він того дня побачив уперше. У Житомирі чоловіки зупинилися на вечерю і, оскільки трапеза супроводжувалася алкоголем, вирішили залишитися тут на ночівлю. Проте, прокинувшись уранці, львів’янин не знайшов ні свого транспортного засобу, ні пасажира. Поліцейським потерпілий назвав лише ім’я попутника та його загальні риси.
Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до скоєння цього діяння може бути причетний 51-річний житель Сумської області. Його розшукали за місцем проживання.
Чоловік визнав провину та розповів, що прокинувшись, вирішив поїхати додому. Для цього забрав у міцно сплячого таксиста ключі і документи на авто. Вже у рідному місті він продав викрадений транспортний засіб знайомим, видаючи його за свій.
Правоохоронці вилучили викрадений автомобіль. Чоловік нині дає пояснення слідчим. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Відповідно до чинного законодавства такі протиправні дії караються обмеженням чи позбавленням волі строком від 3 до 5 років.