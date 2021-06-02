Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 10:06 – В Україні на вихідних, 26-27 червня, на зміну аномально спекотній погоді прийдуть зливи і грози. 
  • 10:02 – США направили в Чорне море ракетний есмінець 
  • 10:00 – Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ 
  • 09:57 – Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів 
  • 09:55 – США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат від запуску "Північного потоку 2" 

У Житомирі житель Сумщини викрав у львівського таксиста автіку та продав її

На початку червня у м. Житомирі було викрадено автомобіль 38-річного львів'янина. Оперативники кримінальної поліції райуправління встановили причетність до угону автомобіля 51-річного жителя Сумської області та розшукали автомобіль, уже ним проданий. Триває розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

На початку червня до Житомирського РУ поліції звернувся 38-річний житель Львівської області з повідомленням про викрадення його автомобіля «Peugeot 307».

Чоловік розповів, що працює водієм таксі у Львові. Напередодні йому надійшло замовлення щодо поїздки до столиці. Свого пасажира він того дня побачив уперше. У Житомирі чоловіки зупинилися на вечерю і, оскільки трапеза супроводжувалася алкоголем, вирішили залишитися тут на ночівлю. Проте, прокинувшись уранці, львів’янин не знайшов ні свого транспортного засобу, ні пасажира. Поліцейським потерпілий назвав лише ім’я попутника та його загальні риси.

Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до скоєння цього діяння може бути причетний 51-річний житель Сумської області. Його розшукали за місцем проживання.

Чоловік визнав провину та розповів, що прокинувшись, вирішив поїхати додому. Для цього забрав у міцно сплячого таксиста ключі і документи на авто. Вже у рідному місті він продав викрадений транспортний засіб знайомим, видаючи його за свій.

Правоохоронці вилучили викрадений автомобіль. Чоловік нині дає пояснення слідчим. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Відповідно до чинного законодавства такі протиправні дії караються обмеженням чи позбавленням волі строком від 3 до 5 років.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі чоловік передумав продавати щойно проданий телефон та із ножем відібрав у покупця гроші та гаджет
» Поліцейські затримали 18-річного парубка, якого підозрюють у вимаганні та грабежі
» У Житомирі водій транспортної компанії викрав 600 літрів пального, а після продажу викраденого поїхав розважатись до столиці
» Житомирські оперативники розшукали та затримали угонщика-рецидивіста
» У Житомирі поліцейські затримали іноземця за крадіжку з автомобіля
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні на вихідних, 26-27 червня, на зміну аномально спекотній погоді прийдуть зливи і грози.
США направили в Чорне море ракетний есмінець
Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ
Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів
США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат від запуску "Північного потоку 2"
Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ
США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат від запуску "Північного потоку 2"
Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11
Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про прямі переговори з Путіним
У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора