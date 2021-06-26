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У Житомирі директор комунального підприємства вимагав у приватної фірми 350 тис. грн "відкату"

У Житомирі директор комунального підприємства вимагав у приватної фірми 350 тис. грн "відкату", про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито посадовця комунального підприємства міста Житомира на вимаганні та одержанні від представника приватного товариства неправомірної вигоди у великому розмірі.

За даними слідства, директор одного з комунальних підприємств висловив представнику товариства, яке поставило обладнання на загальну суму майже 4 млн грн, вимогу надати неправомірну вигоду у виді так званого "відкату", на загальну суму 350 тис. грн за швидке та безперешкодне перерахування бюджетних коштів за договором.

У ході розслідування, в березні цього року, задокументовано отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди на суму 175 тис. грн.

У п’ятницю, 25 червня, задокументовано отримання чиновником другої частини неправомірної вигоди на суму 175 тис. грн.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема, обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта справи.

Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Незаконну оборудку викрито прокуратурою спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України проводить Головне управління Нацполіції в області.
У Житомирі директор комунального підприємства вимагав у приватної фірми 350 тис. грн "відкату"
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