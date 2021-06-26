За минулу добу на території області 19 нових випадків Covid-19
- 26.06.2021, 10:09,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 26.06.2021 (за минулу добу – 25 червня) зареєстровано 19 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88378 випадків захворювання, 86243 людини одужали, 1785 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-