Через аномальну спеку на дорогах Житомирщини обмежили рух великовагового транспорту
- 25.06.2021, 12:43,
- Житомирщина
На автошляхах Житомирської області 25 червня з 09:00 год. до 22:00 год. обмежили рух великогабаритного транспорту, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
.
"Сьогодні, з 9-ї години ранку, обмежено рух великовагового автотранспорту на автомобільних шляхах Житомирської області вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться у повідомленні.
Обмежень руху планується до вечора (орієнтовно до 22:00).
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