У Новограді-Волинському карета "швидкої", яка доставляла хворого у лікарню, збила пішохода
- 25.06.2021, 12:38,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася уночі 25 червня на вул. Сагайдачного у районному центрі. Під колеса автомобіля потрапив пішохід. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Попередньо, близько 00:40 бригада "швидкої" на автомобілі "Citroen" під керуванням 67-річного місцевого жителя повертався з виклику та доставляла у лікарню хворого. Під час руху вулицею м. Новограда-Волинського водій вчинив наїзд на чоловіка, який раптово з’явився на дорозі.
Унаслідок ДТП пішохід, 42-річний житель району, отримав травми та був ушпиталений до місцевої лікарні.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
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