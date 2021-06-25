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У Новограді-Волинському карета "швидкої", яка доставляла хворого у лікарню, збила пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася уночі 25 червня на вул. Сагайдачного у районному центрі. Під колеса автомобіля потрапив пішохід. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Попередньо, близько 00:40 бригада "швидкої" на автомобілі "Citroen" під керуванням 67-річного місцевого жителя повертався з виклику та доставляла у лікарню хворого. Під час руху вулицею м. Новограда-Волинського водій вчинив наїзд на чоловіка, який раптово з’явився на дорозі.

Унаслідок ДТП пішохід, 42-річний житель району, отримав травми та був ушпиталений до місцевої лікарні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

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