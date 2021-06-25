Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:20 – Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11 
  • 09:16 – Україна і Китай можуть ввести безвізовий режим 
  • 09:13 – Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про прямі переговори з Путіним 
  • 09:10 – У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти 
  • 09:07 – За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади 

На Житомирщині гадюка вкусила 15-річного хлопця

На Овруччині гадюка вкусила 15-річного хлопця, який в цей час купався у ставку, про це повідомили у відділі ЦЗН Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".

24 червня до Овруцької міської лікарні через укус гадюки потрапив мешканець с. Красилівка, 2006 року народження.

Як з'ясувалося, хлопець потрапив до реанімаційного відділення лікувального закладу. Гадюка укусила його за руку під час купання у місцевому ставку. Наразі стан здоров'я потерпілого задовільний.

Зазначимо, що в області це вже другий зафіксований випадок укусу змії у цьому році.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині гадюка вкусила чоловіка - це перший випадок у цьому році
» На Житомирщині блискавка влучила у дівчину, яка розмовляла по телефону
» У реанімації в важкому стані - на Романівщині із обмороженням до лікарні потрапив чоловік
» На Житомирщині у ставку втопився чоловік
» На Житомирщині чоловік напідпитку не дійшов до хати, у нього діагностували обмороження стопи і переохолодження
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна і Китай можуть ввести безвізовий режим
За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади
Доба на Донбасі: бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений
Катастрофа МАУ: експертиза не підтвердила умисне знищення літака Тегераном, - ЗМІ
РНБО хоче заборонити в’їзд до України без ПЛР-тесту громадянам деяких країн
Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11
Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про прямі переговори з Путіним
У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти
За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади
Творця першого у світі комп'ютерного антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора