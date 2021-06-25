На Житомирщині гадюка вкусила 15-річного хлопця
- 25.06.2021, 12:35,
- Житомирщина
На Овруччині гадюка вкусила 15-річного хлопця, який в цей час купався у ставку, про це повідомили у відділі ЦЗН Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
.
24 червня до Овруцької міської лікарні через укус гадюки потрапив мешканець с. Красилівка, 2006 року народження.
Як з'ясувалося, хлопець потрапив до реанімаційного відділення лікувального закладу. Гадюка укусила його за руку під час купання у місцевому ставку. Наразі стан здоров'я потерпілого задовільний.
Зазначимо, що в області це вже другий зафіксований випадок укусу змії у цьому році.
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