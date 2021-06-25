Аномальна спека цього літа на Житомирщині побила абсолютний рекорд червня з 1945 року
- 25.06.2021, 09:53,
- Житомирщина
23 червня стовпчик термометра у Житомирі та області піднявся до 34-36 градусів тепла, що вище абсолютних максимумів червня за увесь час спостережень з 1945 року, про це повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології
, передає "Замкова гора"
.
"Минулої доби 23 червня у Житомирі та області спостерігалась суха, спекотна погода. Вітер був східних напрямків, 5-8 м/с. Температура вдень 23 червня досягала 34-36°, що на всій території області вище абсолютних максимумів не тільки для цієї дати, а також для всього місяця червня за весь період спостережень (з 1945р). Температура вночі 24 червня – 19-20°. Середня температура за добу 23 червня – 27-28° (у Житомирі 27.3°), що вище норми на 8-10°", - йдеться у повідомленні.
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