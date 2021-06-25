Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:20 – Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11 
  • 09:16 – Україна і Китай можуть ввести безвізовий режим 
  • 09:13 – Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про прямі переговори з Путіним 
  • 09:10 – У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти 
  • 09:07 – За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади 

Аномальна спека цього літа на Житомирщині побила абсолютний рекорд червня з 1945 року

23 червня стовпчик термометра у Житомирі та області піднявся до 34-36 градусів тепла, що вище абсолютних максимумів червня за увесь час спостережень з 1945 року, про це повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, передає "Замкова гора".

"Минулої доби 23 червня у Житомирі та області спостерігалась суха, спекотна погода. Вітер був східних напрямків, 5-8 м/с. Температура вдень 23 червня досягала 34-36°, що на всій території області вище абсолютних максимумів не тільки для цієї дати, а також для всього місяця червня за весь період спостережень (з 1945р). Температура вночі 24 червня – 19-20°. Середня температура за добу 23 червня – 27-28° (у Житомирі 27.3°), що вище норми на 8-10°", - йдеться у повідомленні.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На вихідних у Житомирі потеплішає, вночі триматимуться морози
» Увага, на дорогах знову можлива ожеледиця!
» На Житомирщині станом на 22 червня зареєстровано 3 нових підтверджених випадки COVID-19
» На Житомирщині станом на 18 червня зареєстровано 27 нових підтверджених випадків COVID-19
» Воду відключать раніше - у "Житомирводоканалі" повідомили про зміну дати вимкнення водопостачання
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна і Китай можуть ввести безвізовий режим
За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади
Доба на Донбасі: бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений
Катастрофа МАУ: експертиза не підтвердила умисне знищення літака Тегераном, - ЗМІ
РНБО хоче заборонити в’їзд до України без ПЛР-тесту громадянам деяких країн
Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11
Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про прямі переговори з Путіним
У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти
За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади
Творця першого у світі комп'ютерного антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора