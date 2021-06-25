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У Житомирі прикордонники виявили 3-ох громадян Узбекистану, що незаконно перебували в Україні

У Житомирі прикордонники виявили 3-ох громадян Узбекистану, що незаконно перебували в Україні та займались підприємницькою діяльністю, про це повідомили на сторінці Північний кордон. Держприкордонслужба, передає "Замкова гора".

ЯОперативними співробітниками Житомирського прикордонного загону було виявлено трьох громадян Республіки Узбекистан, які впродовж декількох років незаконно перебували в Україні. Зловмисники, в порушення норм законну, займались підприємницькою діяльністю на одній з торгових точок міста.

За порушення вимог ст.203 КУпАП, іноземців притягнуто до відповідальності. Вирішується питання про їх примусове повернення до країни походження.
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