У Житомирі прикордонники виявили 3-ох громадян Узбекистану, що незаконно перебували в Україні
- 25.06.2021, 09:35,
- Житомирщина
У Житомирі прикордонники виявили 3-ох громадян Узбекистану, що незаконно перебували в Україні та займались підприємницькою діяльністю, про це повідомили на сторінці Північний кордон. Держприкордонслужба
, передає "Замкова гора"
.
ЯОперативними співробітниками Житомирського прикордонного загону було виявлено трьох громадян Республіки Узбекистан, які впродовж декількох років незаконно перебували в Україні. Зловмисники, в порушення норм законну, займались підприємницькою діяльністю на одній з торгових точок міста.
За порушення вимог ст.203 КУпАП, іноземців притягнуто до відповідальності. Вирішується питання про їх примусове повернення до країни походження.
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