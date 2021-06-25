У Житомирі представили концепцію реконструкції гідропарку, протягом трьох днів житомиряни можуть долучитись до обьговорень

У Житомирі в Гідропарку може з’явитися динопарк, якщо таку ідею підтримають мешканці міста. Напрацьовану, але не остаточну концепцію майбутнього парку представила головна архітектора міста Ольга Бронштейн в рамках Майстерні міста, передає "Замкова гора"
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"Впродовж трьох днів в рамках Майстерні всі можуть висловити своє бачення.", - каже Ольга Бронштейн, презентуючи напрацьовані ідеї. Природа, річка, ліс - головна цінність гідропарку, тому реконструкцію планують в екостилі з використанням природних матеріалів та кольорів.
Концепція передбачає облаштування нових атракціонів, парку динозаврів та контактного зоопарку, вуличного кінотеатру, вело - та бігових доріжок, функціональних зон дозвілля - спортивну, розважальну, зону пляжного відпочинку. Пропонується здійснити повну реконструкцію прибережної смуги: дитячого та дорослого пляжів, човникової станції, нового приміщення рятувальної служби та вишки для рятувальників, встановити санвузли, роздягальні, душові кабіни, питні фонтанчики з чистої водою тощо.
Передбачається також облаштування нової вхідної групи Гідропарку, біля якої – тимчасова парковка, інформаційні щити зі схемами локацій.
"В контактному зоопарку хочемо розмістити виключно свійських тваринок. Для дітей це гарні емоції…Спортивна локація має бути окремо, щоб зона активного дозвілля не заважала тихому відпочинку", - висловлює думку Ольга Бронштейн.
Питанням очищення водойми займатиметься спеціально створена робоча група. "Вода в Гідропарку має бути чистою. Тому окремо буде створена робоча група, куди увійдуть екологи, представники інспекції з благоустрою, Зеленбуду, водоканалу. Вони працюватимуть над виявленням основних проблем водойми", - продовжує архітекторка.
Цього року планують завершити проєктно-кошторисну документацію, а наступного - розпочнуть вже реконструкцію. Приблизна вартість – 70 млн грн.
Упродовж трьох днів з 14:00 до 17:00 год на трьох локаціях міста (Гідропарк, Михайлівська та майдан Замковий) працівники департаменту містобудування та земельних відносин приймають пропозиції від мешканців. Після Майстерні міста департамент проаналізує думки житомирян, оформить технічне завдання та проведе тендер.
"Якщо мешканці проти якоїсь зони чи бачать іншу, можуть залишити пропозиції ... Сьогодні ми почули думку житомирянина стосовно сцени в районі дорослого пляжу. Сцена дійсно заважатиме відпочивати в тиші. …", - погоджується головна архітекторка з житомирянином. Цікавить також думка мешканців щодо того, чи потрібно в Гідропарку два канатних парки; атракціони, парк динозаврів, сцена на воді та ін..
Висловити свої ідеї житомиряни зможуть і під час онлайн-трансляції 26 червня, коли в рамках Майстерні обговорюватимуть розвиток скверів та парків міста.