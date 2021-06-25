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За минулу добу на території області 30 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 30 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків внаслідок ускладнень від хвороби не зафіксовано, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 25.06.2021 (за минулу добу – 24 червня) зареєстровано 30 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88359 випадків захворювання, 86193 людини одужали, 1784 випадки закінчились летально.
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