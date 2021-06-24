У ставку у Бердичівському районі втопився чоловік
- 24.06.2021, 11:38,
- Житомирщина
У водоймі поблизу с. Швайківка Бердичівського району знайцшли тіло потопельника, про це повідомляє видання Бердичів.Biz
, передає "Замкова гора"
.
Тіло чоловіка знайшли підлітки, які 22 червня прийшли купатись на водойму, вони і викликали на місце поліцію.
Після прибуття поліції та водолазів тіло вдалось знайти, втім витягнути протягом дня загиблого не вдалось. Тіло чоловіка застрягло у промоїні дамби. Отож дістати його звідти не вдалося.
Дістали тіло лише наступного дня, коли вдалось підняти засув дамби. Загиблим виявився 37-річний місцевий житель.
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