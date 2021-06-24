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У Житомирі на місці привокзального ринку побудують магазин

У Житомирі на місці привокзального ринку, що знаходиться навпроти залізничного вокзалу, побудують великий магазин із складськими приміщеннями, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна рхітекторка міста Ольга Бронштейн, передає "Замкова гора".

"Зовсім скоро в нашому місті з’явиться магазин зі складськими приміщеннями на вул. Вокзальній 6а", - написала Бронштейн.

Магазин побудують на місці привокзального ринку на ділянці площею 0,2193 га.
У Житомирі на місці привокзального ринку побудують магазин
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