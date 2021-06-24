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У Житомирі розшукують чоловіка, який на проспекті Миру розбив кілька вітрин магазину

У Житомирі на проспекті Миру чоловік порозбивав вітрини магазину, про це на своїй сторінці у ФБ повідомила поліція області, передає "Замкова гора".

Правоохоронці вже встановили особу чоловіка, нині його розшукують.

"23 червня близько 10.00, на проспекті Миру у Житомирі очевидці зафільмували, як чоловік навмисно розбиває дві скляні вітрини у магазині. Поліцейські Житомирського районного управління поліції у рамках відкритого кримінального провадженя встановили особу молодика, а нині розшукують його самого", – повідомили на сторінці поліції Житомирської області у Facebook.

Поліція просить повідомляти про місце перебування чоловіка за номером 0674049152 або "102".


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