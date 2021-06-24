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Через витік газу два будинки у центрі Житомира залишились без газопостачання

Через численні витоки на фасадному газопроводі (9 шт) газопостачання припинено споживачам, які проживають за цими адресами, про це повідомили у РГК "Житомиргаз", передає "Замкова гора".

Під час обстеження газопроводу у центрі міста було виявлено дев’ять витоків газу на фасаді газопроводу за адресами вул. Бориса Лятошинського, 15 Б та 11 А. Згідно "Правил безпеки систем газопостачання" споживання при такій ситуації неможливе через високу вірогідність катастрофічних наслідків. Керуючись Правилами безпеки систем газопостачання фахівцями АТ "Житомиргаз" було прийнято рішення локалізувати витоки та припинити газопостачання цим об’єктам до повного усунення аварійної ситуації.

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