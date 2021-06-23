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Машина вилетіла на тротуар та перекинулась - у Житомирі на перехресті Покровської та проспекту Незалежності вночі зіштовхнулись Daewoo та Chevrolet

Одна людина отримала травми внаслідок зіткнення двох легковиків на перехресті вулиці Покровської та проспекту Незалежності у Житомирі, про це повдіомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

Аварія сталась близько третьої години ночі за участі автомобіля Chevrolet та автомобіля Daewoo, що сталася на перехресті вулиць Покровської та проспекту Незалежності.

Одна особа отримала тілесні ушкодження. Внаслідок удару одна із автівок вилетіфла на тротуар та перекинулась.

Патрульні поліцейські забезпечили охорону місця події та безпеку дорожнього руху. Матеріали дорожньо-транспортної пригоди оформлюватимуть слідчі.
Машина вилетіла на тротуар та перекинулась - у Житомирі на перехресті Покровської та проспекту Незалежності вночі зіштовхнулись Daewoo та Chevrolet

[media=https://www.facebook.com/kpmic/videos/361524975361640/]
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