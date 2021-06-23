У Житомирі вперше проведуть чемпіонат України з плаавання на відкритій воді

Чемпіонат України з плавання на відкритій воді вперше буде організовано у Житомирі. Голова федерації плавання Житомирщини Микола Крук розповідає, що провести змагання такого рівня у Житомирі дав змогу інший турнір - "Teteriv Open", про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора"
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Всі побачили, що житомиряни можуть забезпечити високий рівень проведення змагань з плавання на відкритій воді. Приємно, що участь у змаганнях беруть професійні спортсмени, бо турнір "Teteriv Open" більше передбачений для спортсменів категорії "мастерс", - говорить Микола Крук.
На змагання приїде харків’янин Ігор Червинський, учасник чотирьох останніх Олімпійських ігор, та Христина Панчишко, яка виборола право участі на Олімпійських іграх в Токіо.
Старт змагань планується зі спеціальної платформи, закупленої за кошти місцевого бюджету. Таку конструкцію в Україні ще не використовували, вона слугуватиме й для інших змагань, наприклад, для веслувальників.
Нагадаємо, спортсмени змагатимуться у дистанціях 10 км, 7,5 км, 5 км та 2,5 км.