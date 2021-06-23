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Віз із собою наркотики та намагався відкупитись - у Житомирі затримали водія у стані наркотичного сп'яніння та наркотиками в автівці

У Житомирі поліцейські затримали водія, який мав ознаки наркотичного сп'яніння та перевозив у своєму авто згорток із наркотиками, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

Цієї ночі, близько 23-ї години, на вулиці Івана Мазепи за порушення правил дорожнього руху інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Peugeot.

Під час перевірки документів водія у поліцейських виникла підозра, що чоловік керує автомобілем в стані наркотичного сп'яніння. Патрульні здійснили поверхневу перевірку чоловіка та виявили в останнього паперовий згорток з зеленою подрібненою речовиною, ймовірно, наркотичного походження.

Надалі громадянин запропонував поліцейським гроші, аби уникнути відповідальності. На неодноразові попередження патрульних чоловік не реагував.

Для проходження освідування на стан наркотичного сп'яніння патрульні поліцейські доставили водія до медичного закладу.
На водія транспортного засобу патрульні винесли постанову про адміністративне правопорушення за ч. 5 ст. 121 (Порушення водієм правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП, а також відсторонили від керування.

Для фіксації події та подальшої правової кваліфікації патрульні поліцейські викликали слідчих.
Віз із собою наркотики та намагався відкупитись - у Житомирі затримали водія у стані наркотичного сп'яніння та наркотиками в автівці
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